Умер актер сериала «Династия» Марк Уизерс

Уточняется, что Уизерс умер от рака поджелудочной железы. У актера остались жена и дочь.
«Он противостоял своей болезни с той же силой и достоинством, которые привнес в свое ремесло, оставив в наследство теплоту, юмор и преданность делу, а также свою замечательную способность делать каждую роль незабываемой», — сказала дочь Уизерса Джесси.
Марк Уизерс родился летом 1947 года в Бингемптоне (Нью-Йорк), изучал актерское мастерство и режиссуру в Калифорнийском государственном университете в Лос-Анджелесе.
Одной из самых известных ролей Уизерса был персонаж Теда Динара сериале «Династия» 1981 года. Актер также появлялся в различных проектах, включая «Очень странные дела», «Санта-Барбара», «Даллас», «Настоящая кровь», «Криминальные умы» и другие.
В последние годы Уизерс всё чаще появлялся в сериалах в качестве приглашенной звезды, например в «Мыслить как преступник», «Касл» и «До смерти красива».