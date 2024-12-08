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Метели и −25 градусов обещают в Иркутской области 9 декабря

В некоторых районах столбик термометра опуститься до −30 градусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Метели обещают синоптики в Иркутской области 9 декабря. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, в некоторых районах ночью столбик термометра опустится до −30 градусов. При этом будут сильные порывы северо-западного ветра.

— Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, утром и днем местами порывы 15−17 м/с, метели, температура ночью −10…-15, при прояснении −20…-25, — поделились в метеобюро.

Также из-за перепада температур на дорогах возможно появление гололеда и снежного наката.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре появился бюст разведчика и дипломата Вячеслава Трубникова.