Метели и −25 градусов обещают в Иркутской области 9 декабря

Метели обещают синоптики в Иркутской области 9 декабря. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, в некоторых районах ночью столбик термометра опустится до −30 градусов. При этом будут сильные порывы северо-западного ветра.
— Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, утром и днем местами порывы 15−17 м/с, метели, температура ночью −10…-15, при прояснении −20…-25, — поделились в метеобюро.
Также из-за перепада температур на дорогах возможно появление гололеда и снежного наката.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре появился бюст разведчика и дипломата Вячеслава Трубникова.