Участники группы «Корни» заявили, что песни Инстасамки могут запомниться надолго

Российский бойз-бэнд «Корни» ответил на вопрос, кто из современных исполнителей мог бы запомниться молодому поколению. Музыканты подчеркнули, что для каждого времени существует «своя музыка», но, невзирая на это, у них самих все равно есть хиты, которые их поклонники до сих пор поют вместе с ними.