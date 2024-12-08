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Участники группы «Корни» заявили, что песни Инстасамки могут запомниться надолго

Российский бойз-бэнд «Корни» ответил на вопрос, кто из современных исполнителей мог бы запомниться молодому поколению. Музыканты подчеркнули, что для каждого времени существует «своя музыка», но, невзирая на это, у них самих все равно есть хиты, которые их поклонники до сих пор поют вместе с ними.

Источник: Звук

Российский бойз-бэнд «Корни» ответил на вопрос, кто из современных исполнителей мог бы запомниться молодому поколению. Музыканты подчеркнули, что для каждого времени существует «своя музыка», но, невзирая на это, у них самих все равно есть хиты, которые их поклонники до сих пор поют вместе с ними.

Тем не менее они не смогли с уверенностью сказать, кто из нынешних исполнителей обладает такой же долговчностью. «Корни» предположили, что качеством музыки «на все времена» может обладать Инстасамка, передает портал News.ru.

Звук Медиа напоминает, что ранее в этом месяце Дарья Зотеева (настоящее имя артистки) выпустила неожиданный мини-альбом в коллаборации с рок-группой «Ленинград». После этого о желании поработать с ней также высказались Наталья Подольская и рок-группа «Аффинаж». Тем не менее рэпер Серега не оценил коллаборацию двух эпатажных артистов.