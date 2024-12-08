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В Уфе будут работать сразу три резиденции Деда Мороза

Самая главная из них на площади Ленина откроется 26 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии планируют открыть сразу три резиденции Деда Мороза. Самую главную расположат на площади Ленина перед гостиницей «Азимут». Ее первый день работы запланирован на 26 декабря. В этот же день зажгут и огни главной городской елки.

Остальные две откроются в парке «Волна» в микрорайоне Затон и в Демском районе.

Работать будет главная резиденция ежедневно с 12:00 до 20:00. В новогоднюю ночь планируется организовать праздничные программы с 20:00 до 2:00.

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