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Вратарь Федор Лапоухов признан лучшим футболистом Беларуси 2024 года

Вратарь минского «Динамо» Федор Лапоухов — лучший футболист Беларуси-2024.

Источник: Комсомольская правда

Вратарь минского «Динамо» Федор Лапоухов стал лучшим футболистом Беларуси в 2024 году, сообщает pressball.by.

21-летний голкипер минского «Динамо» и сборной Беларуси Федор Лапоухов признан также лучшим игроком чемпионата Беларуси и лучшим молодым футболистом.

Он самый «сухой» вратарь чемпионата Беларуси-2024. Федор 19 матчей сыграл «на ноль».

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