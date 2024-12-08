Вратарь Федор Лапоухов признан лучшим футболистом Беларуси 2024 года

Вратарь минского «Динамо» Федор Лапоухов стал лучшим футболистом Беларуси в 2024 году, сообщает pressball.by.
21-летний голкипер минского «Динамо» и сборной Беларуси Федор Лапоухов признан также лучшим игроком чемпионата Беларуси и лучшим молодым футболистом.
Он самый «сухой» вратарь чемпионата Беларуси-2024. Федор 19 матчей сыграл «на ноль».
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