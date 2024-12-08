В Новосибирской области сократилась рождаемость. В Новосибирскстате опубликовали цифры с января по август 2024 года.
— Всего за это время в Новосибирской области на свет появилось 16 тысяч 683 ребенка, а в 2023 году за аналогичный период родилось 17 тысяч 516 детей, говорится в документах, — опубликованных на сайте.
В Красноярском крае также сократилась рождаемость. С января по август на свет появилось 16 тысяч 803 ребенка.
Меньше всего детей родилось за аналогичный период в Республике Алтай. Всего 1685 человек. В прошлом году за этот же срок было 1842 ребенка.