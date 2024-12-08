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В Новосибирской области сократилось число разводов

В Новосибирской области уровень разводов ниже, чем в других регионах Сибири.

Источник: Сиб.фм

Согласно данным Новосибирскстата, жители Новосибирской области разводятся гораздо реже, чем в других сибирских регионах.

За девять месяцев 2024 года в Новосибирской области было зарегистрировано 15 675 браков и 9 589 разводов. Это означает, что на каждые 100 браков в регионе приходится 61 развод.

В Красноярском крае и Хакасии этот показатель составляет 74 к 100, в Республике Алтай — 71, а в Омской области — 67.

Новосибирская область занимает первое место по числу зарегистрированных браков. А вот в Республике Алтай, напротив, пары вступают в брак гораздо реже.