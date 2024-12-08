Передали в центральный аппарат СК: Расследование дела о покушении на бойца СВО в Батайске продолжается

Напомним, историю бойца специальной военной операции из Батайска обсуждала вся страна. Мужчина героически выполнял все боевые задачи и при этом, ни разу не получил ранения. Когда боец приехал отдохнуть домой, то на него напала компания парней. Во время происшествия молодой человек гулял вместе с невестой в одном из городских парков.