Передали в центральный аппарат СК: Расследование дела о покушении на бойца СВО в Батайске продолжается

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат материалы уголовного дела о покушении на убийство участника СВО в Ростовской области. Об этом в федеральном ведомстве сообщили 8 декабря.
ОБСУЖДЕНИЯ НЕ СТИХАЮТ.
В средствах массовой информации и социальных сетях продолжаются бурные обсуждения уголовного дела в отношении приезжего мужчины. Он обвиняется в покушении на убийство участника спецоперации. Происшествие случилось в сентябре прошлого года в городе Батайске Ростовской области.
Сотрудниками СК по Ростовской области расследовалось уголовное дело, которое было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Однако первый заместитель прокурора Ростовской области вернул уголовные материалы для дополнительного расследования. Данное решение было обжаловано прокурору области, которое осталось без удовлетворения.
ОТПРАВИЛИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ.
История вызвала высокий общественный резонанс. Также есть необходимость обеспечить наиболее полное, оперативное и объективное расследование. Председателем Следственного комитета России принято решение о передаче материалов уголовного дела для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России, — говорится в сообщении ведомства.
ШОК ИСПЫТАЛА ВСЯ СТРАНА.
Напомним, историю бойца специальной военной операции из Батайска обсуждала вся страна. Мужчина героически выполнял все боевые задачи и при этом, ни разу не получил ранения. Когда боец приехал отдохнуть домой, то на него напала компания парней. Во время происшествия молодой человек гулял вместе с невестой в одном из городских парков.
Близкие пострадавшего солдата рассказали, что мужчину избили и ранили из травматического оружия. Нападавший выстрелил в него не меньше 12 раз. Одна резиновая пуля попала бойцу в голову, остальные — в спину.
Пострадавший оказался в больнице, а подозреваемого задержали правоохранители и доставили в отдел. В отношении последнего возбудили уголовное дело о покушении на убийство. На восстановление пострадавшего ушло порядка четырех месяцев.
По словам солдата, нападавший извинился перед ним.
— Я не держу на него зла, парня этого простил. Вот только статья у него такая, что мое прощение не освободит его от суда. Какой будет приговор, не знаю, — поделился боец.
После выздоровления, мужчина вновь отправился в зону СВО для выполнения боевых задач.