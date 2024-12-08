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В Ростовской области на празднование Дня реки Дон выделят 7,7 млн рублей

Минприроды Ростовской области потратит на празднование Дня реки Дон 7,7 млн руб в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на празднование Дня реки Дон выделят 7,7 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Минприроды региона ищет подрядчика, который займется подготовкой масштабного праздника. Ему необходимо выполнить подготовку праздничного пространства в станице Старочеркасской Аксайского района. Так, нужно выполнить подготовку к мероприятиям территорий трех парков культуры и отдыха «Ефремовский», «Форум» и «Донской». Отметим, праздник пройдет 17 мая следующего года.

Планируется, что на мероприятии будет больше пяти тысяч человек. Для них необходимо организовать интересную программу, интерактивы и другие увлекательные конкурсы.