Олбани
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопление отключат в части домов по Белобородова в Иркутске 9 декабря

Тепловики проведут ремонт сетей.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 9 декабря 2024 затронет часть домов по улице Белобородова. Об этом сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей города». Специалисты проведут на участке ремонт на теплосетях.

Отключение отопления в Иркутске 9 декабря 2024.

— Будет ограничено теплоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации, — сказано в сообщении.

Отключение отопления в Иркутске 9 декабря 2024 затронет дома № 12,14,15,17 по улице Белобородова. Также весь день будет отсутствовать горячая вода.

Отключение отопления в Иркутске 9 декабря 2024. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 9 декабря ожидают метели и сильный холодный ветер.