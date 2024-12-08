Отопление отключат в части домов по Белобородова в Иркутске 9 декабря

Отключение отопления в Иркутске 9 декабря 2024 затронет часть домов по улице Белобородова. Об этом сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей города». Специалисты проведут на участке ремонт на теплосетях.
Отключение отопления в Иркутске 9 декабря 2024.
— Будет ограничено теплоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации, — сказано в сообщении.
Отключение отопления в Иркутске 9 декабря 2024 затронет дома № 12,14,15,17 по улице Белобородова. Также весь день будет отсутствовать горячая вода.
Отключение отопления в Иркутске 9 декабря 2024. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 9 декабря ожидают метели и сильный холодный ветер.