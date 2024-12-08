Владимир Путин присвоил звания заслуженной артистки балерине из Башкирии

Коллектив Уфимского мотостроительного производственного отделения получил Орден Александра Невского. Медали «Родительская слава» получили несколько жителей республики — Рамиля и Сабирьян Шариповы, Альберт Абсалямов и Гульназ Кувандыкова. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.