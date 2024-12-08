Владимир Путин присвоил звания заслуженной артистки балерине из Башкирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому государственные награды получили несколько жителей Башкирии.
Так, балетмейстеру Башкирского государственного театра оперы и балета Гульсине Мавлюкасовой присвоено звание заслуженного артиста. Директор ГУСП МТС «Центральная» РБ Ильдар Насыров стал Заслуженным работником сельского хозяйства России.
Звание заслуженного врача получила главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Гульфия Идрисова и заведующая кафедрой БГМУ Альфия Ящук.
Кроме того, медалью Луки Крымского наградили врачей республиканской клинической больницы скорой помощи — Нияза Галеева, Юлию Благодетелеву, Рафаэля Нурхакимова, Юнира Большова, Павла Камзина, а также руководителя консультативно-диагностического центра для детей ГБУЗ БСМП города Уфы Наталью Самигуллину.
Коллектив Уфимского мотостроительного производственного отделения получил Орден Александра Невского. Медали «Родительская слава» получили несколько жителей республики — Рамиля и Сабирьян Шариповы, Альберт Абсалямов и Гульназ Кувандыкова. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.