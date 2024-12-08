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Певица Лолита заявила, что зрелые артисты не должны уступить сцену молодежи

Поп-певица Лолита ответила на вопрос, почему старшее поколение артистов до сих пор пользуется большей популярностью, чем молодые музыканты. Артистка выразила уверенность, что успех исполнителя связан не с возрастом, а с качеством его творчества.

Источник: Звук

Поп-певица Лолита ответила на вопрос, почему старшее поколение артистов до сих пор пользуется большей популярностью, чем молодые музыканты. Артистка выразила уверенность, что успех исполнителя связан не с возрастом, а с качеством его творчества.

По наблюдениям Лолиты, молодая аудитория сама выбирает, кого ей слушать. Певица подчеркнула, что навязать что-то публике невозможно, поэтому разговоры о том, что зрелые артисты должны дать дорогу молодым, «совершенно идиотские и бесполезные».

К тому же, сегодня распространена ситуация, когда молодые коллективы, «обладая хорошим вкусом», находят старые хиты и дарят им новую жизнь. Слова исполнительницы цитирует Пятый канал.

Звук Медиа напоминает, что в прошлом году артистка выпустила совместную работу с Инстасамкой. Певицы перепели старый хит Лолиты «На Титанике».