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Штормовое предупреждение объявлено в Астане и ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено на понедельник, 9 декабря, в Астане, Шымкенте и ряде регионов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 35% 757 мм рт. ст. +10°
Источник: Nur.kz

В Астане 9 декабря временами ожидается туман.

В Шымкенте временами тоже может быть туман.

9 декабря на востоке и юге Костанайской области ожидается туман.

В понедельник ночью в горных районах Туркестанской области возможна низовая метель. На западе, юге, в горных и предгорных районах — туман. Ветер в горных районах 15−20 м/с.

9 декабря ночью и утром на юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман.

В понедельник ночью и утром на юге и в центре Актюбинской области возможен туман.

На западе, севере и востоке Акмолинской области ожидается туман.

9 декабря ночью и утром на севере и востоке Западно-Казахстанской области может быть туман.

В понедельник на севере и в центре Кызылординской области возможен туман.

9 декабря ночью и утром на севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

В понедельник ночью в горных районах Жамбылской области синоптики прогнозируют низовую метель. На юге, в горных районах региона — туман. Ветер в горных районах области 15−20 м/с.

9 декабря в Атырауской области ожидается ветер на западе и юге региона, порывы 15−20 м/с.

В понедельник ночью и утром на востоке и в горных районах области Жетісу возможен туман.

Ветер в районе Алакольских озер, порывы 15−20 м/с. 9 декабря в Мангистауской области прогнозируют ветер на западе, юге и в центре области, порывы 17−22 м/с.