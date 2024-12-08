Фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров высоко оценил творчество Надежды Кадышевой

Шнуров предположил, что попадание композиции «Плывет веночек» в музыкальные тренды связано с TikTok. Тем не менее музыкант уверен, что эта популярность пройдет, так как она может «прилететь как ветер и сразу стихнуть». Слова исполнителя передает Пятый канал.