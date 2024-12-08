Фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров высоко оценил творчество Надежды Кадышевой

Рок-артист и лидер коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о творчестве Надежды Кадышевой, исполняющей народную музыку. По мнению артиста, ее материал можно назвать «крепким», но это не поможет ей остаться популярной в интернете.
Шнуров предположил, что попадание композиции «Плывет веночек» в музыкальные тренды связано с TikTok. Тем не менее музыкант уверен, что эта популярность пройдет, так как она может «прилететь как ветер и сразу стихнуть». Слова исполнителя передает Пятый канал.
В прошлом месяце «Ленинград» порадовал поклонников сразу двумя релизами после долгого затишья. Сначала мир увидел мини-альбом «Бумеры и зумеры», записанный совместно с Инстасамкой. Затем 29 ноября группа выпустила полноценный лонгплей «Синяя богиня».