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Фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров высоко оценил творчество Надежды Кадышевой

Рок-артист и лидер коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о творчестве Надежды Кадышевой, исполняющей народную музыку. По мнению артиста, ее материал можно назвать «крепким», но это не поможет ей остаться популярной в интернете.

Источник: Звук

Рок-артист и лидер коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о творчестве Надежды Кадышевой, исполняющей народную музыку. По мнению артиста, ее материал можно назвать «крепким», но это не поможет ей остаться популярной в интернете.

Шнуров предположил, что попадание композиции «Плывет веночек» в музыкальные тренды связано с TikTok. Тем не менее музыкант уверен, что эта популярность пройдет, так как она может «прилететь как ветер и сразу стихнуть». Слова исполнителя передает Пятый канал.

В прошлом месяце «Ленинград» порадовал поклонников сразу двумя релизами после долгого затишья. Сначала мир увидел мини-альбом «Бумеры и зумеры», записанный совместно с Инстасамкой. Затем 29 ноября группа выпустила полноценный лонгплей «Синяя богиня».