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Мэр Уфы намерен делать прогулки с ним традиционными

Ратмир Мавлиев сообщил, что намерен приглашать уфимцев на прогулки снова и снова.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев намерен сделать прогулки с горожанами традиционными. Первый опыт состоялся сегодня, 8 декабря.

Глава администрации пригласил жителей Уфы на прогулку по тропе «Уфимского ожерелья». Вместе с горожанами они прошли восемь километров через Советский, Октябрьский и Кировский района. В каждом районе участников ждали угощения.

— Спасибо всем, кто пришел сегодня на прогулку. Предлагаю чаще встречаться в таком формате и с пользой для здоровья проводить время, — прокомментировал мэр.

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