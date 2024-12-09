Яркую и очаровательную «Топ модель ДВ» выбрали в Хабаровске: фото конкурса красоты

В течение двух часов на сцену выходили 15 красавиц из Хабаровска и Советской Гавани, поражая своими внешними данными и эксклюзивными нарядами. Однако красота — это только полдела, чтобы поразить судей — в ход идет очаровательная улыбка, выразительная пластика и природный шарм.