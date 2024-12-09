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Яркую и очаровательную «Топ модель ДВ» выбрали в Хабаровске: фото конкурса красоты

В прошедшие выходные хабаровчанам было некогда скучать.

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Самым ярким событием стал конкурс красоты и таланта «Топ модель Дальнего Востока». Это дебютный, не похожий на другие, проект с перспективой выхода на мировой конкурс красоты.

В течение двух часов на сцену выходили 15 красавиц из Хабаровска и Советской Гавани, поражая своими внешними данными и эксклюзивными нарядами. Однако красота — это только полдела, чтобы поразить судей — в ход идет очаровательная улыбка, выразительная пластика и природный шарм.

Смотрим, как прошел конкурс красоты и таланта «Топ модель Дальнего Востока» в Хабаровске в нашем фоторепортаже.

мода и красота