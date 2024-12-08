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В жилом доме в Уфе произошел хлопок

В результате ЧП пострадавших и погибших нет.

Источник: Комсомольская правда

В многоквартирном доме на улице Революционной в Уфе сегодня, 8 декабря, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. По предоставленным данным, ударной волной выбило стекла.

В МЧС Башкирии сообщили, что происшествие случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. В результате вылетели стекла оконной рамы и межкомнатной двери. Элементы здания не повреждены.

С места случившегося эвакуировали 20 жильцов, среди них было пятеро детей. Пострадавших и погибших нет. В квартире, где произошел хлопок, отключили газоснабжение. Причины произошедшего устанавливаются.

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