Певица Долли Партон объявила открытые прослушивания в мюзикл по ее песням

Американская кантри-певица Долли Партон объявила о начале прослушиваний в мюзикл по ее песням. По словам артистки, она хочет дать шанс каждому, вне зависимости от их опыта.
В процессе кастинга сама певица и команда сценаристов будут искать не только исполнителей второстепенных ролей, но и исполнительницу на роль самой Партон. Чтобы испытать удачу, нужно подать заявку не позднее 12 января следующего года. Примечательно, что опубликовать видео можно даже в социальных сетях, но нужно обязательно сопроводить его хэштегом #searchfordolly, сообщает NME.
Звук Медиа напоминает, что впервые о проекте стало известно летом 2024 года. Тогда сообщалось, что в мюзикл войдут как новые, так и старые песни Партон. Сама премьера предварительно намечена на 2026.
Сценарий для постановки артистка пишет совместно с Марией С. Шлэттер. Она уже работала над фильмом «Рождество на площади» (2020), где певица сыграла главную роль. Продюсируют мюзикл ATG Productions и CTK Enterprises.