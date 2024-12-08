Певица Долли Партон объявила открытые прослушивания в мюзикл по ее песням

В процессе кастинга сама певица и команда сценаристов будут искать не только исполнителей второстепенных ролей, но и исполнительницу на роль самой Партон. Чтобы испытать удачу, нужно подать заявку не позднее 12 января следующего года. Примечательно, что опубликовать видео можно даже в социальных сетях, но нужно обязательно сопроводить его хэштегом #searchfordolly, сообщает NME.