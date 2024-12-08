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Хеви-метал-группа Iron Maiden назвала имя нового ударника

Музыкант больше десяти лет играет в хард-рок-коллективе British Lion вместе со Стивом Харрисом. Напомним, именно Харрис основал Iron Maiden и написал большинство их треков.

Источник: Звук

Музыкант больше десяти лет играет в хард-рок-коллективе British Lion вместе со Стивом Харрисом. Напомним, именно Харрис основал Iron Maiden и написал большинство их треков.

Новый участник присоединится к коллективу в конце следующей весны. 27 мая группа отправится в европейское турне Run For Your Lives: первой остановкой гастролей станет Будапешт. Об этом сообщает NME.

Доусон займет место Нико Макбрэйна, объявившего о своем решении покинуть Iron Maiden ранее на этой неделе. 7 декабря ударник отыграл последнее шоу с коллективом, с которым выступал больше сорока лет. Макбрэйн тем не менее заявил, что останется вовлечен в жизнь Iron Maiden и сосредоточится на сольном творчестве.