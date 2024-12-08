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В Башкирии не стало заслуженного работника печати Фирдаус Ахмедьяновой

Приносим соболезнования близким и родным.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ушла из жизни заслуженный работник печати Фирдаус Ахмедьянова. Об этом сообщили ее коллеги из «Учалинской газеты» 8 декабря.

Фирдаус Ахмедьянова родилась в деревне Яр-Бишкадак, закончила филологический факультет БГУ, карьеру начала в газете «Серп и молот». В последние годы она была начальником отдела печатных СМИ агентства по печати и средствам массовой информации Башкирии. В 2021 году стала директором Учалинского информационного центра.

Прощание с ней, по предварительным данным, состоится 10 декабря в Учалах.

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