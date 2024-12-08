В Башкирии не стало заслуженного работника печати Фирдаус Ахмедьяновой

Фирдаус Ахмедьянова родилась в деревне Яр-Бишкадак, закончила филологический факультет БГУ, карьеру начала в газете «Серп и молот». В последние годы она была начальником отдела печатных СМИ агентства по печати и средствам массовой информации Башкирии. В 2021 году стала директором Учалинского информационного центра.