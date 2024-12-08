Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев раскрыл неожиданную связь с Беларусью

Художественный руководитель — директор Мариинского театра России Валерий Гергиев раскрыл неожиданную связь с Беларусью в своей биографии.
На торжестве по случаю 25-й годовщины подписания Договора о создании Союзного государства в Большом театре Беларуси, пишет Sputnik.by, была показана опера Михаила Мусоргского «Хованщина». Классическое произведение, которое привезла в Минск Мариинка, Гергиев назвал одной из величайших опер. При этом она заставляет не только апплодировать действу на сцене, но и задуматься о мире, в котором мы живем.
Также Валерий Гергиев заметил:
— Для меня, скажу вам по секрету, — это возвращение в Минск. Я выступал здесь в далекие студенческие годы… Я никогда не забываю первый концерт в Минске. Это было в 1978 году в январе.
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