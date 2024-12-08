Ледяной плен: В Ростовской области спасатели помогли лебедю, примерзшему ко льду

В Ростовской области зима постепенно вносит свои порядки. Во многих районах донского региона синоптики фиксируют минусовую температуру. Этого достаточно, чтобы водоемы покрылись небольшой коркой льда. Так, под Ростовом в ледяную ловушку угодил лебедь. Об этом сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации.
ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ.
Инцидент произошел днем 6 декабря. Местные жители одного из населенных пунктов заметили в водоеме стаю лебедей. Когда дончане подошли поближе, то увидели, что одна из птиц примерзла ко льду. Самостоятельно они не смогли помочь пернатому. Приняли решение вызвать спасателей.
Прибывшие на место происшествия специалисты оценили ситуацию и составили план действий. Они подобрались на весельной лодке до пострадавшего лебедя и аккуратно вызволили его и ледяного плена. Птицу погрузили в лодку и доставили на берег.
НА ПОМОЩЬ ПРИШЛИ ВСЕМ СЕЛОМ.
Когда пернатого доставили на сушу, то сразу же укутали его одеялом, чтобы птица немного отогрелась. Затем ее отвезли в ближайшую ветклинику, где пациента осмотрели ветеринары. Местные жители были готовы даже приютить лебедя у себя дома. Каждый старался чем-то помочь птице.
На следующий день, 7 декабря, спасатели Вешенского подразделения сообщили, что птицу передали в надежные руки.
— Сейчас лебедь зимует в просторном вольере, — рассказали спасатели.