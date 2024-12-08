Ледяной плен: В Ростовской области спасатели помогли лебедю, примерзшему ко льду

Когда пернатого доставили на сушу, то сразу же укутали его одеялом, чтобы птица немного отогрелась. Затем ее отвезли в ближайшую ветклинику, где пациента осмотрели ветеринары. Местные жители были готовы даже приютить лебедя у себя дома. Каждый старался чем-то помочь птице.