В Ростовской области стоимость мяса превысила 600 рублей за килограмм. Об этом сообщили специалисты Ростовстата.
Согласно опубликованному исследованию, самая дешёвая говядина оказалась в Шахтах. За килограмм продукта необходимо отдать 547 рублей. В Ростове говядина обойдется в 575 рублей, а в Таганроге — 607.
Стоимость куриного мяса за килограмм составила — почти 181 рубль. Самая дорогая курятина оказалась в Ростове и Таганроге — 201 и 209 рублей соответственно.
Что касается свинины, то выгоднее всего ее купить в Ростове — почти 360 рублей за килограмм. А в Сальске килограмм мяса обойдется в 400 рублей.