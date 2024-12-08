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В Ростовской области стоимость мяса превысила 600 рублей за килограмм

Специалисты Ростовстата рассказали, сколько стоит мясо в разных районах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стоимость мяса превысила 600 рублей за килограмм. Об этом сообщили специалисты Ростовстата.

Согласно опубликованному исследованию, самая дешёвая говядина оказалась в Шахтах. За килограмм продукта необходимо отдать 547 рублей. В Ростове говядина обойдется в 575 рублей, а в Таганроге — 607.

Стоимость куриного мяса за килограмм составила — почти 181 рубль. Самая дорогая курятина оказалась в Ростове и Таганроге — 201 и 209 рублей соответственно.

Что касается свинины, то выгоднее всего ее купить в Ростове — почти 360 рублей за килограмм. А в Сальске килограмм мяса обойдется в 400 рублей.