Вспышки на Солнце 8 декабря не приведут к магнитной буре на Земле

«После вспышки были зарегистрированы выбросы вещества, но они все, насколько можно судить, ушли вбок. Объем выброшенных масс был небольшим. С такого положения (западный край) также всегда высоки риски прихода тяжелых частиц — протонов и ионов, но пока детекторы молчат, так что, скорее всего, ничего не будет. Первые частицы просто уже долетели бы», — говорится в сообщении.