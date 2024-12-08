Вспышки на Солнце 8 декабря не приведут к магнитной буре на Земле

МОСКВА, 8 декабря /ТАСС/. Ученые не ожидают магнитной бури на Земле после мощных вспышек на Солнце 8 декабря, говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
«После вспышки были зарегистрированы выбросы вещества, но они все, насколько можно судить, ушли вбок. Объем выброшенных масс был небольшим. С такого положения (западный край) также всегда высоки риски прихода тяжелых частиц — протонов и ионов, но пока детекторы молчат, так что, скорее всего, ничего не будет. Первые частицы просто уже долетели бы», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что две мощные вспышки класса Х и М произошли на Солнце 8 декабря. В 12:06 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.3. Ранее в 01:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3917 (S07E27) зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 13 минут.