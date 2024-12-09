Роскосмос показал редкий рисунок космонавта Леонова с видом на Крым

Первый человек, вышедший в открытый космос, не раз повторял, что если бы не стал космонавтом, то был бы художником. Живописью он увлекался всю жизнь. Рисунки Алексея Леонова сейчас хранятся в Третьяковской галерее, в собрании Дрезденской галереи, в галерее Хьюстона, а также в музеях российских городов Гагарин и Кемерово.