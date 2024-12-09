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Матвиенко и Беглов поздравили Алису Фрейндлих с юбилеем

Актриса отметила 90-летие.

Источник: пресс-служба Смольного

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Петербурга Александр Беглов поздравили Алису Фрейндлих с 90-летием во время праздничного вечера, который организовали для актрисы в БДТ.

— Алиса Бруновна — явление в российской культуре, как и миллионы поклонников, я восхищаюсь ее творчеством, — сказала Валентина Матвиенко. — Редкое сочетание: такой глубокий талант и такое обаяние, которое тебя поглощает, а еще сильный и независимый характер, безупречный вкус. Мы много лет друг друга знаем, наши встречи такие теплые и душевные. Всякий раз удивляюсь ее мудрости.

Глава города отметил, что был на спектаклях Алисы Фрейндлих еще студентом.

— Для нас было большое счастье наблюдать, как она играет самые разные роли от Малыша до старушки, и все получалось, — сказал Беглов. — Самое главное, она предана нашему городу Ленинграду. Мы ее очень любим и гордимся тем, что ее репутацию так никому не удалось скомпрометировать.

Как ранее сообщал SPB.KP.RU, президент Владимир Путин подписал указ о награждении Алисы Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

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