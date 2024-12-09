Матвиенко и Беглов поздравили Алису Фрейндлих с юбилеем

— Алиса Бруновна — явление в российской культуре, как и миллионы поклонников, я восхищаюсь ее творчеством, — сказала Валентина Матвиенко. — Редкое сочетание: такой глубокий талант и такое обаяние, которое тебя поглощает, а еще сильный и независимый характер, безупречный вкус. Мы много лет друг друга знаем, наши встречи такие теплые и душевные. Всякий раз удивляюсь ее мудрости.