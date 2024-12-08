В Ростове снова частично обрушился дом на Нариманова. Об этом сообщили в 161.ru со ссылкой на жильцов аварийного дома.
По словам жителей, буквально за несколько секунд в доме рухнула крыша, а затем обвалилась часть дома с первого по пятый этаж.
Напомним, в январе этого года произошло обрушение части пятиэтажного дома. Сразу несколько десятков человек остались без крыши над головой. В августе региональная прокуратура передала уголовное дело в суд. Бывшего главу администрации Ворошиловского района обвинили в халатности.