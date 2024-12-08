Новый приют для нуждающихся планируют построить при крупном монастыре в Минске

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщил БелТА, что при православном женском Свято-Елисаветинском монастыре планируется построит приют для нуждающихся — людей старшего поколения.
— Есть план построить для нуждающихся дом социального назначения, приют, чтобы там могли жить и доживать свою жизнь люди старшего поколения, за которыми некому досматривать. Это пока в планах, — сообщил митрополит прессе.
Также в связи с ростом монастыря и числа его прихожан предстоятель Белорусской православной церкви считает важным построить в перспективе дополнительный и более вместительный храм. А также требуется сестринский корпус: «Сестер в обители достаточно много и келий недостает».
Тем временем секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что масштаб и размах учений Беларуси и России зависит от ситуации на границах. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, как часто Беларусь появляется в рабочем графике Владимира Путина.
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