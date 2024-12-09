9 декабря Волгоград на один день станет Сталинградом

В честь Дня Героев Отечества Волгоград на сутки вернёт себе историческое имя. В соответствии с традицией, муниципальные власти 9 декабря временно меняют дорожные указатели на главных въездах в город на знаки с названием Сталинград.
Отметим, что вечером 8 декабря, в преддверии праздника, жители областного центра обратили внимание на то, что таблички с именем «Сталинград» уже установлены на мосту через Волгу.
Напомним, 9 раз в год, по случаю знаменательных дат, связанных с героическими событиями прошлого, городу-герою на сутки возвращают его историческое наименование. Это происходит 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.