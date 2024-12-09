Центр Волгограда к Новому году украсят елками за два миллиона рублей

Согласно контрактной документации, важным условием является морозостойкость фигур — они должны нормально функционировать при температуре до минус 45 градусов. Помимо этого оговаривается, что светящиеся объекты должны быть устойчивыми к вибрации и ударным нагрузкам, не иметь в своем составе токсичных и горючих материалов, а также быть невосприимчивыми к воздействию влаги и пара.