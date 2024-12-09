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Центр Волгограда к Новому году украсят елками за два миллиона рублей

В Центральном районе Волгограда перед Новым годом будет установлено семь светящихся арт-объектов в виде украшенных гирляндами конусовидных елей, увенчанных пятиконечной звездой. На их закупку выделено без малого два миллиона рублей.

Согласно контрактной документации, важным условием является морозостойкость фигур — они должны нормально функционировать при температуре до минус 45 градусов. Помимо этого оговаривается, что светящиеся объекты должны быть устойчивыми к вибрации и ударным нагрузкам, не иметь в своем составе токсичных и горючих материалов, а также быть невосприимчивыми к воздействию влаги и пара.

Аукцион по определению подрядчика состоится 17 декабря, а сами арт-объекты должны быть поставлены в течение пяти дней после заключения контракта.

Напомним, ранее на украшение областной столицы ко всенародно любимому зимнему празднику уже было выделено 10,4 млн. рублей.