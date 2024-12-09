Младшие школьники Астаны первой смены переходят на дистанционное обучение

9 декабря 2024 года занятия для учащихся 0−4 классов первой смены в Астане будут проводиться в дистанционном формате. Такое решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщило управление образования столицы.
Напомним, «Казгидромет» ранее объявил штормовое предупреждение в нескольких регионах Казахстана, включая Астану. По прогнозам синоптиков, ожидается сильный туман и значительное похолодание.
Родителям рекомендовано обеспечить своим детям комфортные условия для онлайн-обучения и быть на связи с классными руководителями для получения актуальной информации.