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Младшие школьники Астаны первой смены переходят на дистанционное обучение

Ухудшение погодных условий в столице вынудило школы изменить формат занятий, сообщает El.kz.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 58% 758 мм рт. ст. +7°
Источник: EL.kz

9 декабря 2024 года занятия для учащихся 0−4 классов первой смены в Астане будут проводиться в дистанционном формате. Такое решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщило управление образования столицы.

Напомним, «Казгидромет» ранее объявил штормовое предупреждение в нескольких регионах Казахстана, включая Астану. По прогнозам синоптиков, ожидается сильный туман и значительное похолодание.

Родителям рекомендовано обеспечить своим детям комфортные условия для онлайн-обучения и быть на связи с классными руководителями для получения актуальной информации.

образование