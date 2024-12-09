Что можно и нельзя делать в Юрьев день 9 декабря, когда говорят «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»

Православная церковь 9 декабря вспоминает святого Георгия. В народе принято отмечать Юрьев, или Егорье день. Кроме того, в указанный день родилась известная поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Все дело в том, что в период XV-XVI веках был так называемый «крестьянский выход». Так, у крестьян появлялась возможность перейти от одного помещика к другому. На это отводилась неделя до праздника, а также неделя после него. Затем указанное право отменили и люби начали говорить названную поговорку.
Что нельзя делать 9 декабря.
Не рекомендуется ходить на охоту. Считается, что этим можно навлечь беду. Кроме того, день не подходит для того, чтобы начинать новые дела. Запрещено брать в долг, а также давать взаймы 9 декабря. Не следует отправляться в дальнюю дорогу.
Что можно делать 9 декабря.
По традиции, в указанный день выпекали печенье в форме лошадок. Его было принято нести в поле и оставлять там. Предки верили, что это поможет домашним животным хорошо перенести зиму. Также 9 декабря утепляли зиму, погреб.
Согласно приметам, холодная погода указывает на крепкие морозы зимой. В том случае, если лежит много снега, то к маю будет много травы. Северный ветер предсказывает морозы.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды на неделю с 9 по 15 декабря: «До середины декабря настоящей зимы в Беларуси не будет».
Кстати, в белорусском фильме 1977 года «Три веселых смены» можно увидеть руины Мирского замка, быт пионерского лагеря и пионеров- «индейцев».
Ранее даты главных православных праздников в 2025 году названы в Беларуси.