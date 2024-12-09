Что можно и нельзя делать в Юрьев день 9 декабря, когда говорят «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»

Православная церковь 9 декабря вспоминает святого Георгия. В народе принято отмечать Юрьев, или Егорье день. Кроме того, в указанный день родилась известная поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Все дело в том, что в период XV-XVI веках был так называемый «крестьянский выход». Так, у крестьян появлялась возможность перейти от одного помещика к другому. На это отводилась неделя до праздника, а также неделя после него. Затем указанное право отменили и люби начали говорить названную поговорку.