«Дед собирал травы и лечил людей!» Белорусский певец Дмитрий Колдун рассказал о происхождении своей фамилии и деде-травнике

— Это не псевдоним, нет. Фамилия эта родом из Запорожья, оттуда мой дед, Павел Калинович. Его отец — Каленик, как я недавно узнал, вот они занимались там собирательством каких-то кореньев, что-то там варили, пили, ели, лечили людей. Поэтому… А люди все, что не понимают, они приписывают к колдовству, поэтому вот так.