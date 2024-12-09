«Дед собирал травы и лечил людей!» Белорусский певец Дмитрий Колдун рассказал о происхождении своей фамилии и деде-травнике

Белорусский и российский певец Дмитрия Колдун не так давно стал гостем YouTube-проекта «Proжизнь», вопросы там задавились самые разные, к примеру, у Дмитрия впервые спросили: откуда пошла его звучная и емкая фамилия — «Колдун».
— Это не псевдоним, нет. Фамилия эта родом из Запорожья, оттуда мой дед, Павел Калинович. Его отец — Каленик, как я недавно узнал, вот они занимались там собирательством каких-то кореньев, что-то там варили, пили, ели, лечили людей. Поэтому… А люди все, что не понимают, они приписывают к колдовству, поэтому вот так.
Дед певца лечил травами. Фото: личная страница Дмитрия Колдуна в соцсети.
— Второй дедушка у вас Шатун? Что вы о нем знаете? — был вопрос у ведущей.
— Он из Брянска родом, оба деда воевали, оба были в звании лейтенанта-техника, прошли всю войну, дед, Шатун Борис Михайлович, дошел до Берлина. Дома есть реликвии: кортики, трофейные фашистские ложки, логарифмическая линейка с печатью Вермахта, много чего осталось…
Дмитрий добавил, что деды не любили вспоминать тяжелое военное прошлое, а его дедушка Борис Михайлович, который был танкистом, чудом выжил: его вызвали в штаб, а все попавшие в этот день под огонь сослуживцы погибли.
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