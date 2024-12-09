В Белоруссии участились DDoS-атаки на сайты госпредприятий

Директор частной IT-компании по разработке программного обеспечения Александр Овчаренко, который участвовал в таком канале, рассказал в эфире, что «скидывались базы по рассылке с инструкцией по написанию ботов, а также базы с контактной информацией военных и их родственников». «Начали формироваться группы из более опытных программистов — хакеров, чтобы получить доступ к управлению и администрированию самих сайтов, к их базам данных, к их рассылке, к их конфиденциальной какой-то почте. Персональные данные, образование, военное образование, гражданство какое», — добавил он.