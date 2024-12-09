В Белоруссии участились DDoS-атаки на сайты госпредприятий

«Отмечают правоохранители и увеличение DDoS-атак на государственные сайты», — заявили в воскресенье в эфире телеканала. Было подчеркнуто, что «подобные действия нарушают работу интернет-платформ и приводят к тому, что пользователь не может получить доступ к достоверной информации».
«Отмечается увеличение DDoS-атак на информационные ресурсы государственного сектора Республики Беларусь, в которые могут быть вовлечены граждане Республики Беларусь. Указанные действия направлены на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь, а также дестабилизацию обстановки в стране», — заявил в эфире телеканала неназванный оперативный сотрудник.
Он отметил, что «первоначально иностранные спецслужбы завязывают (в чатах в интернете и мессенджерах — ред.) общение на общие темы, тем самым получают краткую характеристику относительно его взглядов и интересов, а в последующем после установления контакта просят выполнить различного рода задания». «Один из основных таких посылов — получение сведений об экономической, военно-политической ситуации в стране, получение доступа к разным базам данных крупных предприятий, а также получение логинов и паролей для входа на государственные ресурсы», — подчеркнул оперативный сотрудник.
В сюжете рассказали о деятельности одного из Telegram-каналов, который объединял айтишников, в том числе из Белоруссии. Постепенно от администраторов канала его участникам стали поступать указания совершать DDoS-атаки на российские и белорусские сайты.
«Вот, к примеру, администратор чата призывает атаковать сайты белорусских гостелеканалов, радиостанций, газет, Центральной избирательной комиссии, правоохранительных органов, банков и концернов. Среди задач со звездочкой от администраторов чатов: получение доступа к управлению интернет-площадками, а также к информации с фамилиями и номерами телефонов сотрудников предприятий Беларуси и России. Дальше формирование собственной базы данных с указанием пола, даты рождения, региона проживания, профессии», — заявили в сюжете.
Директор частной IT-компании по разработке программного обеспечения Александр Овчаренко, который участвовал в таком канале, рассказал в эфире, что «скидывались базы по рассылке с инструкцией по написанию ботов, а также базы с контактной информацией военных и их родственников». «Начали формироваться группы из более опытных программистов — хакеров, чтобы получить доступ к управлению и администрированию самих сайтов, к их базам данных, к их рассылке, к их конфиденциальной какой-то почте. Персональные данные, образование, военное образование, гражданство какое», — добавил он.