Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 9 декабря

На границе с Хабаровским краем в Китае начали строить понтонный мост. Переправа протянется через реку Уссури к пункту пропуска «Покровка». Она будет работать как для перевозки грузов, так и для переправы на другую сторону пассажиров. В прошлом году мост открыли 21 декабря.