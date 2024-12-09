Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 9 декабря

В Хабаровском крае завели уголовное дело о краже. У жителя Аяно-Майского района пропала бензопила. Оперативники осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен подросток. Молодой человек не успел спрятать похищенное, его доставили в отделение.
На границе с Хабаровским краем в Китае начали строить понтонный мост. Переправа протянется через реку Уссури к пункту пропуска «Покровка». Она будет работать как для перевозки грузов, так и для переправы на другую сторону пассажиров. В прошлом году мост открыли 21 декабря.
У жителя Хабаровска забрали автомобиль за пьяную езду. Мужчину уже привлекали к административной ответственности за это, но он не сделал никаких выводов: летом его вновь остановили инспекторы. Факт алкогольного опьянения подтвердило освидетельствование.