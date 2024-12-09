Блонда, гламур и брюнет: Маликов спел вирусный хит, Кадышева — «Веночек»

Звезды кино посетили премьеру сериала «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева с Евгением Цыгановым в главной роли. Герои светской хроники отправились на экскурсии по дому Наркомфина и домашнему стадиону «Спартака». Дмитрий Маликов спел вирусный хит молодого белорусского трио «Гламур» на мероприятии «Яндекс Музыки», а Надежда Кадышева и «Ленинград» заставили публику танцевать на итоговом «Вечернем звуке». «Известия» — о последних светских событиях.
Премьера сериала «Первый номер».
Закрытые премьеры фильмов и сериалов стабильно занимают свое место в светском календаре. Под занавес осени, во вторник, 26 ноября, кинотеатр «Художественный» принимал «Первый номер». Драма по сценарию Сергея Минаева собрала в его стенах солидный состав звезд кино. Среди гостей можно было заметить: Любовь Аксенову, Сергея Бурунова, Кристину Асмус, Анну Михалкову, Аллу Сигалову, Евгения Стычкина, Вадима и Григория Верников, Михаила Тройника, Александру Урсуляк.
Сам сериал тоже отличился звездным составом — Евгений Цыганов в главной роли, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок и другие. Первым зрителям презентовали два эпизода. В центре сюжета некогда успешный писатель Константин Иноземцев, который пытается перезапустить известный журнал после ухода западных издателей и свою собственную жизнь.
Экскурсии в доме Наркомфина и на стадионе «Спартака».
Этим же вечером столичную светскую публику принимали на коктейле в доме Наркомфина неподалеку. Помимо дегустации в программе были встреча с ведущими архитекторами бюро «Гинзбург Архитектс», авторами проекта реставрации здания, и экскурсии по его пространству. Это одна из самых известных экспериментальных построек в СССР рубежа 1920−1930-х годов. Прославилась она необычным архитектурным решением. В основу легли проекты компактных квартир- «ячеек», разработанные под руководством Моисея Гинзбурга. Гостям показали одну из них — не занятую сейчас жильцами, а также коридоры и пространство на крыше. Группы по необычному дому водили целый вечер. Среди первых гостей были телеведущая Марика Кравцова и актриса Александра Ревенко.
На утро герои светской хроники снова отправились на экскурсию — на этот раз на домашний стадион «Спартака» «Лукойл Арену». Гостям показывали раздевалки, дорогие VIP-ложи, вывели на поле. А поводом стал завтрак в компании сценариста сериала «Время “Спартака” и автора книги о команде Сергея Бондаренко и спортивного журналиста Станислава Гридасова о месте команды в массовой культуре.
Фото: Ирина ПолярнаяYAM Session 2024.
В первую неделю зимы балом правили представители музыкальной индустрии, которые под занавес уходящего года решили подвести итоги. Старт в понедельник, 2 декабря, дала «Яндекс Музыка», которая собрала своих героев на ежегодном индустриальном мероприятии YAM Session 2024 в Московском международном Доме музыки, чтобы вручить им награды. Среди лауреатов были Mona и Macan, которых назвали артистами года. Рэпер также получил статуэтку за альбом I AM. Певица Bearwolf, набравшая за год с нуля до 12 млн суммарной аудитории слушателей благодаря хитам GODZILLA и «Один в поле воин», стала фрешменом года. Треком года — «Поезда» группы «Комната культуры».
Церемония прошла под аккомпанемент экспериментальной программы фронтмена Therr Maitz и автора проекта LAB Антона Беляева. Белорусское трио uniqe, nkeeei и ARTEM SHILOVETS неожиданно объединилось с Дмитрием Маликовым, чтобы исполнить один из самых вирусных треков минувшего лета, известный по первым строкам «Гламур, блонды, гламур, и брюнетки». ZOLOTO представил новую версию хита Любови Успенской «Кабриолет», а лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец исполнил с оркестром песню «Вечно молодой». Среди гостей были Филипп Киркоров, который в очередной раз пошутил над темой, в ту ли дверь он зашел, Николай Басков, Ольга Серябкина, неузнаваемая в новом образе Глюкоза, Niletto, Валерия и Иосиф Пригожин, Найк Борзов и многие другие.
Кадышева, Лолита, «Ленинград» на «Вечернем звуке».
Следующая музыкальная партия была за HiFi-стримингом «Звук», который провел девятый «Вечерний звук» — итоговую презентацию песен артистов в 2024 году. Это серия концертов, где за один вечер несколько музыкантов исполняют свои новые треки (еще до их выхода на стримингах) и самые громкие хиты. Обычно шоу проходит в камерном зале «Студио», но в этот раз его перенесли в новое столичное пространство TAU, которое смогло вместить несколько тысяч гостей.
Одной из главных звезд вечера стала Надежда Кадышева, чьи старые песни завирусились в этом году в Сети и стали популярны у молодежи. Вместе с «Золотым кольцом» публика от души плясала под «Плывет веночек», «Широка река», «Течет ручей». Лолите подпевала Ofset и «На Титанике». А Сергею Бобунцу и ST — «Зачем топтать мою любовь». На сцену в этот вечер также вышли Ваня Дмитриенко, Хабиб, A"Studio, Татьяна Куртукова и другие. Закрывала мероприятие группа «Ленинград».
Презентация винного города в Музее русского импрессионизма.
Взяли слово на прошлой неделе и представители гастро- и винной индустрии. В среду 4 декабря, в стенах Музея русского импрессионизма состоялась презентация проекта «Белый мыс» — винного города, который откроется в Геленджике летом следующего года и объединит на одной площадке рестораны, винотеку с большой коллекцией российского вина, музей, площадки для проведения гастрономических и винных фестивалей, исследовательский лабораторный центр, дегустационные залы и кинотеатр.
В атмосферу будущего проекта гости мероприятия могли погрузиться в трех зонах пространства. В эногастрономической проходила официальная часть с дегустацией вина. В природной зоне, уносящей на набережную Геленджика, разместились мягкие пуфы с видом на проекцию моря на большом экране. Еще в одном зале можно было изучить макет винного города и экспонаты из Музея вина Льва Голицына, который станет одной из точек на карте «Белого мыса». Завершился вечер выступлением модного композитора-неоклассика Николы Мельникова и DJ-сетом Дарьи Малыгиной.