Блонда, гламур и брюнет: Маликов спел вирусный хит, Кадышева — «Веночек»

Этим же вечером столичную светскую публику принимали на коктейле в доме Наркомфина неподалеку. Помимо дегустации в программе были встреча с ведущими архитекторами бюро «Гинзбург Архитектс», авторами проекта реставрации здания, и экскурсии по его пространству. Это одна из самых известных экспериментальных построек в СССР рубежа 1920−1930-х годов. Прославилась она необычным архитектурным решением. В основу легли проекты компактных квартир- «ячеек», разработанные под руководством Моисея Гинзбурга. Гостям показали одну из них — не занятую сейчас жильцами, а также коридоры и пространство на крыше. Группы по необычному дому водили целый вечер. Среди первых гостей были телеведущая Марика Кравцова и актриса Александра Ревенко.