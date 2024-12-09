Сто тысяч и одна: в Москве поставили мюзикл про Шахерезаду и Султана

В театре МДМ прошла премьера нового мюзикла «Последняя сказка». Продюсер Дмитрий Богачев, познакомивший российских зрителей с «Призраком Оперы», «Красавицей и Чудовищем», Mamma Mia! и «Шахматами», на этот раз предложил зрителю перенестись на сказочный Восток. В роли Шахерезады — Анастасия Стоцкая. Еще до премьеры новая постановка побила рекорды продаж: на представление уже планируют прийти 100 тыс. зрителей. «Известия» побывали на премьере и пережили полное погружение в сказку.
Сказочный матриархат.
Премьера «Последней сказки» была назначена на 19:00, но более чем за час поклонники жанра собирались на лестнице театра МДМ, предвкушая зрелище. В пригласительных значился дресс-код «вечерние наряды, вдохновленные сказочным Востоком». Поэтому в фойе можно было встретить самых невероятных красавиц в роскошных туалетах и украшениях. Под стать им были и мужчины. Гостям на входе вручали красочные программки и предлагали угоститься восточными сладостями.
Фото: пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва».
Среди первых зрителей обнаружились: актриса Александра Урсуляк, дрессировщик Эдгард Запашный, телеведущий Борис Крюк, легенда хоккея Владислав Третьяк, глава МТС Live Михаил Минин, композиторы Максим Дунаевский и Аркадий Укупник, режиссеры Андрей Житинкин и Нина Чусова.
«Последняя сказка» — самый масштабный проект театральной компании «Бродвей Москва» за последние десять лет, подготовка заняла три года. По сюжету пара влюбленных, Женя (Юлия Довганишина) и Макс (Павел Лёвкин), ссорятся из-за того, что редко бывают вместе. Но в какой-то момент в их отношения вмешивается Джинн (Александр Бабик), раб лампы, привезенной из Турции. Он переносит влюбленных в сказку, где Женя становится невестой Султана Сулеймана (Андрей Школдыченко). Любовь главных героев, переживающих кризис отношений, пройдет испытание на прочность. Среди чудес и приключений они встретят Аладдина (Михаил Пятикопов), Али-Бабу (Андрей Бирин) и других героев восточных сказок, заново откроют свои чувства и истинные желания. А еще узнают, что Джинн — это заколдованный Синдбад, а принц воров Аладдин подрабатывает извозом на ковре-самолете.
Фото: пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва».
Шахерезада уже не хочет рассказывать сказки, потому что Султан Сулейман, которому она 1001 ночь описывала чудеса, не оценил ее стараний. Теперь сказительница учит девушек ценить себя. «Только искренняя любовь к себе делает нас неотразимой», — убеждает прелестниц Шахерезада. А сорок разбойников не хотят больше вершить черное дело и мечтают о сцене. У них и музыкальный бэнд уже свой есть.
— В мюзикле много юмора и иронии, через которую современные герои воспринимают мир волшебства, — рассказала режиссер-постановщик Анна Шевчук. — Но волшебная сказка проникнута и поэзией, во многом раскрывающейся благодаря пронзительной музыке Евгения Загота, поэтическим текстам Алексея Иващенко, удивительной сценографии Максима Обрезкова, магическому свету Александра Сиваева и видеосценографа Аси Мухиной, стильной и завораживающей хореографии Ирины Кашубы, красочным костюмам Яси Рафиковой.
Ковер-самолет из Бельгии.
Сцены МДМ постановщикам мало, и действо перемещается в зал. Через него проходит караван бедуинов в белых одеждах и с гигантской куклой верблюда. Многочисленные технически сложные эффекты наполнили постановку настоящим волшебством. В каждой сцене должны были быть чудеса. Перед художниками, световиками, композитором, хореографами буквально поставили задачу: создать маленькие искорки волшебства от каждого цеха.
Фото: пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва».
Придумывая сказочное пространство, художник-постановщик Максим Обрезков вдохновлялся Музеем будущего в Дубае, здание которого украшено арабской вязью. Так как сказка восточная, каллиграфия стала прекрасным дополнением в оформлении. Вся декорация расписана таинственными письменами, но знатокам персидских языков не стоит искать в них содержания. Главное, что это выглядит красиво.
— Этот спектакль — нереализованные желания. Словно мы хотели попасть в сказку, а в итоге попадаем сразу в несколько, — признался «Известиям» Максим Обрезков. — Я родился в ТЮЗе, мои папа и мама — актеры. И для меня сказки — моя стихия. Мы не переносим зрителей в глубину веков. Сказка должна быть современная. Мы рассказываем ее тем языком, который бы был понятен сейчас. Главное, мы даем осознать ребенку, что такое хорошо, а что такое плохо. Всё, что придумано в техническом оснащении сцены, по свету, механике и звуку, использовано в «Последней сказке».
Как шутит технический директор спектакля, не осталось и пяти сантиметров сцены, которые не были бы задействованы.
— В нашей истории то и дело происходят чудеса, — рассказал продюсер мюзикла Дмитрий Богачев. — Главные герои отправляются навстречу мечте на ковре-самолете, который для нас разработала и изготовила бельгийская компания. С точной имитацией аэродинамики летящей и развевающейся ткани. В сценических технологиях этот прием — настоящее ноу-хау, которое держится в тайне.
Восхищает работа художников. На наряд Джинна ушло 1000 кусочков зеркал. Общий вес нарядов персонажа достигает 10 кг. Костюмы шились в 14 мастерских одновременно. Наряды разбойников из войска Али-Бабы, с объемными голубыми шароварами и такими же пышными рукавами камзолов, казалось бы, созданы только для красоты, полюбоваться издали. Но нет, лихие люди вовсю отплясывают в них свои номера. Для спектакля было изготовлено 52 парика и 12 шиньонов, большая часть из них сделана вручную специалистами гримерного цеха.
Фото: пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва».
Восточные красавицы из окружения Шахерезады поражают тем, как шелковые ткани то и дело обнажают кусочки тела. Невероятной красоты костюмы у самой сказительницы. В образе Шахерезады Анастасия Стоцкая, за спектакль сменившая несколько нарядов. Кроме нее в этой роли выйдут Юлия Ива и Юлия Чуракова. Для каждой были сшиты уникальные костюмы, и даже корсет — единственный повторяющийся элемент в их нарядах — был вылит в мастерской свой для каждой артистки.
Анастасия Стоцкая одна из самых сильных вокалисток в спектакле. А когда она еще и танцует под песню Таркана Hepsi Senim Mi (Şıkıdım), зал взрывается овациями. Автор песни, турчанка Сезен Аксу, также указана в программке. Всю остальную музыку для «Последней сказки» написал Евгений Загот. Художественный руководитель мюзикла — худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев, известный мастер музыкальных постановок.
Рекордный спрос на сказку.
Еще до премьеры мюзикл «Последняя сказка» поставил новый рекорд театральной Москвы. Уже проданы почти все билеты на первые два месяца ежедневных показов в театре МДМ.
— К дате первого публичного показа, 8 декабря, будет продано без малого 100 тыс. билетов, чего не случалось ни с одной российской театральной постановкой за всю историю, включая легендарный «Призрак оперы» и мюзикл-рекордсмен «Ничего не бойся, я с тобой!» (за два года посмотрело 1,2 млн зрителей), — признался «Известиям» продюсер Дмитрий Богачев. — Мы рассчитывали на высокий спрос, но не предполагали, что декабрьские и январские билеты на «Последнюю сказку» станут настолько популярным и желанным новогодним подарком — причем для зрителей любого возраста. Уже сейчас, в первых числах декабря, нам пришлось вывести в продажу спектакли февраля и марта. И это при ежедневных аншлагах восемь раз в неделю в зале на 1800 мест. Насколько мне известно, таких феноменальных результатов новогодних продаж не достигал даже «Щелкунчик» в Большом театре.
Фото: пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва».
Проект создан совместно с сопродюсером «МТС Live» и «Яндекс Афишей». По словам создателей, рекордный бюджет постановки в два раза превышает постановочные бюджеты двух предыдущих проектов компании «Шахматы» и «Ничего не бойся, я с тобой!».
— Это наш третий совместный проект, не будем скрывать — мы рассчитывали, спустя пятилетнее плотное партнерство, на хороший старт продаж, — рассказала «Известиям» генеральный продюсер «МТС Live» Янина Татарицкая. — Мы искренне верим в жанр мюзикла и знаем, насколько российская аудитория его полюбила. Команда «Бродвей Москва» прошла долгий и тернистый путь в развитии жанра, и теперь мы имеем уникальную возможность работать над масштабом постановок, вложениями, красочностью и удивительными технологиями. Мы с гордостью говорим об этой постановке и режиссерско-постановочной группе.
На декабрьские спектакли сейчас еще можно приобрести единичные билеты. Ожидания первых зрителей от нового мюзикла оправдались. Они долго не отпускали артистов со сцены, скандируя «Браво!».