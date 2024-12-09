Сто тысяч и одна: в Москве поставили мюзикл про Шахерезаду и Султана

— К дате первого публичного показа, 8 декабря, будет продано без малого 100 тыс. билетов, чего не случалось ни с одной российской театральной постановкой за всю историю, включая легендарный «Призрак оперы» и мюзикл-рекордсмен «Ничего не бойся, я с тобой!» (за два года посмотрело 1,2 млн зрителей), — признался «Известиям» продюсер Дмитрий Богачев. — Мы рассчитывали на высокий спрос, но не предполагали, что декабрьские и январские билеты на «Последнюю сказку» станут настолько популярным и желанным новогодним подарком — причем для зрителей любого возраста. Уже сейчас, в первых числах декабря, нам пришлось вывести в продажу спектакли февраля и марта. И это при ежедневных аншлагах восемь раз в неделю в зале на 1800 мест. Насколько мне известно, таких феноменальных результатов новогодних продаж не достигал даже «Щелкунчик» в Большом театре.