CENTCOM: ВВС США нанесли более 70 ударов по лагерям ИГИЛ в Сирии

Американские военные нанесли свыше 70 «прицельных» авиаударов по целям террористической организации ИГИЛ* в САР, информирует CENTCOM.
Центральное командование ВС США утверждает, что удары нанесены для того, чтобы помешать террористам группировки «воспользоваться нестабильностью» в Сирийской Арабской Республике.
«Силы Центрального командования нанесли десятки прицельных авиаударов по лагерям ИГИЛ и её боевикам в центральной Сирии. Удары нанесены, чтобы помешать террористической группировке проводить внешние операции и не допустить, чтобы ИГИЛ воспользовалась текущей ситуацией для своего восстановления в центральной Сирии», — говорится в заявлении.
В CENTCOM уточнили, что поражено более 75 целей.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что «террористическим организациям, таким как Рабочая партия Курдистана и ИГИЛ нельзя позволить воспользоваться хаосом» в Сирии.
Напомним, вооружённая сирийская оппозиция начала масштабную операцию в САР в конце ноября, а утром 8 декабря вошла в Дамаск. В МИД РФ сообщили, что сирийский лидер Башар Асад добровольно оставил свой пост. По последним данным, в настощее время он находится в Москве.
В воскресенье ВВС Израиля нанесли массированные удары в Сирии.
* Террористическая организация, запрещённая в РФ.