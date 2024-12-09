CENTCOM: ВВС США нанесли более 70 ударов по лагерям ИГИЛ в Сирии

«Силы Центрального командования нанесли десятки прицельных авиаударов по лагерям ИГИЛ и её боевикам в центральной Сирии. Удары нанесены, чтобы помешать террористической группировке проводить внешние операции и не допустить, чтобы ИГИЛ воспользовалась текущей ситуацией для своего восстановления в центральной Сирии», — говорится в заявлении.