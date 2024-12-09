Соловьёв: фотография Асада «в Москве» оказалась фейком

Напомним, Асад покинул САР в связи с тем, что вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. Ранее сообщалось, что сирийский президент с членами своей семьи прибыл в Москву. По данным ТАСС, Российская Федерация предоставила Асаду и его родственникам убежище.