Соловьёв: фотография Асада «в Москве» оказалась фейком

Телеведущий Владимир Соловьёв выяснил, что фотография Башара Асада, якобы сделанная в российской столице 8 декабря, оказалась старой.
«В соцсетях появилась фейковая фотография якобы Башара Асада и его жены в Москве. На самом деле это архивные кадры из видео с губернатором Алеппо», — написал он в Telegram.
Журналист ранее опубликовал данный снимок из соцсетей. В постах утверждалось, что речь идёт о «первой фотографии Башара и его супруги в Москве».
Telegram-канал «Рыбарь» пишет, что на снимке рядом с Асадом запечатлён губернатор Алеппо Хуссейн Диаб. Кроме того, на оригинальном фото можно разглядеть надписи на арабском языке.
Напомним, Асад покинул САР в связи с тем, что вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. Ранее сообщалось, что сирийский президент с членами своей семьи прибыл в Москву. По данным ТАСС, Российская Федерация предоставила Асаду и его родственникам убежище.