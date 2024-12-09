Политика в Британии обвинили в домогательствах к украинским беженкам

Глава городского совета Эдинбурга Кэмми Дей временно отстранен от работы в связи с обвинениями в домогательствах к украинским беженкам.
Как пишет Telegraph, представитель лейбористской партии якобы активно отправлял беженкам сообщения в социальных сетях, задавал вопросы об их сексуальных предпочтениях и пытался договориться о встречах. Эти обвинения были выдвинуты самими пострадавшими.
Известно, что Дей активно участвовал в проукраинских акциях, регулярно появлялся на митингах в поддержку Украины и принимал участие в пикетах у российского консульства.
На данный момент полиция занимается расследованием инцидента.
Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер в интервью телеканалу Welt заявила о необходимости изменения системы распределения украинских беженцев в Европейском Союзе на фоне усиливающихся боевых действий на Украине и в Сирии.