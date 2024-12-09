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Лебедев: ВС РФ нанесли удар по району бывшей ракетной базы под Винницей

Подпольщик подчеркнул, что база является «не такой уж заброшенной».

Российские военные нанесли удар по бывшей ракетной базе в Винницкой области Украины, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Объект Вооружённых сил Украины располагается в населённом пункте Жмеринка. Подпольщик уточнил, что речь идёт об ударе с последующей детонацией.

Лебедев подчеркнул, что база является «не такой уж заброшенной». В частности, там были установлены блокпосты.

«Винница, Жмеринка, прилёт… в направлении северо-восточном. Там некий Браиловский лес, а в лесу не такая уж заброшенная бывшая ракетная база, судя по блокпостам и запрету проезжать», — цитирует его слова РИА Новости.

Кроме того, Лебедев заявил, что на окраине этого леса находится «не такой уж заброшенный» лагерь. Представители сопротивления заметили здесь «движение легковых авто и грузовых машин с военными номерами».

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее Лебедев заявил, что российские военные нанесли удары по аэродромам в Черкасской, Хмельницкой и Житомирской областях.