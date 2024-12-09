Байден заявил о готовности взаимодействовать с вооружённой оппозицией в САР

Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон готов «взаимодействовать» с вооружённой сирийской оппозицией «в процессе передачи власти».
Заявление прозвучало в ходе выступления Байдена в Белом доме.
«Мы будем взаимодействовать со всеми сирийскими группами, включая участников процесса под эгидой ООН, чтобы обеспечить переход от режима Асада к независимой, суверенной Сирии с новой Конституцией и новым правительством», — сказал он.
Демократ добавил, что данный процесс «должен определяться» народом САР. Соединённые Штаты, по его словам, готовы оказать поддержку через гумпомощь. Помимо этого, американская сторона может «поддержать» усилия по «восстановлению» Сирии.
Байден добавил, что администрация Соединённых Штатов планирует продолжать борьбу против ИГИЛ*. Он выразил мнение, что террористы группировки попытается воспользоваться ситуацией и создать себе «убежище».
Ранее сообщалось, что представители вооружённой сирийской оппозиции пообещали Вашингтону, что не позволят ИГИЛ принимать участие в их деятельности.
Также стало известно, что ВС Соединённых Штатов нанесли более 70 ударов по лагерям ИГИЛ в Сирии.
* Террористическая организация, запрещённая в РФ.