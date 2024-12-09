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На мюзикл «Последняя сказка» продано 100 тыс. билетов

Еще до премьеры мюзикл Последняя сказка поставил новый рекорд театральной Москвы. Об этом Известиям рассказал продюсер Дмитрий Богачев, познакомивший российских зрителей с Призраком Оперы , Красавицей и Чудовищем , Mamma Mia! , Шахматами и еще десятком других мировых мюзиклов.

«К дате первого публичного показа 8 декабря будет продано без малого 100 тыс. билетов, чего не случалось ни с одной российской театральной постановкой за всю историю, включая легендарный “Призрак Оперы” и мюзикл-рекордсмен “Ничего не бойся, я с тобой” (за два года посмотрело 1,2 млн зрителей). Мы рассчитывали на высокий спрос, но не предполагали, что декабрьские и январские билеты на “Последнюю сказку” станут настолько популярным и желанным новогодним подарком. Уже сейчас, в первых числах декабря, нам пришлось вывести в продажу спектакли февраля и марта. И это при ежедневных аншлагах восемь раз в неделю в зале на 1800 мест», — признался Дмитрий Богачев.

Проект реализован совместно с сопродюсером МТС Live и «Яндекс Афишей». По словам создателей, рекордный бюджет постановки в два раза превышает постановочные бюджеты двух предыдущих постановок компании «Шахматы» и «Ничего не бойся, я с тобой».

«Это наш третий совместный проект, не будем скрывать — мы рассчитывали спустя пятилетнее плотное партнерство на хороший старт продаж. Мы искренне верим в жанр мюзикла и знаем, насколько российская аудитория его полюбила. Команда “Бродвей Москва” прошла долгий и тернистый путь в развитии жанра, и теперь мы имеем уникальную возможность работать над масштабом постановок, вложениями, красочностью и удивительными технологиями. Мы с гордостью говорим об этой постановке и режиссерско-постановочной группе», — рассказала «Известиям» генеральный продюсер МТС Live Янина Татарицкая.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сто тысяч и одна: в Москве поставили мюзикл про Шахерезаду и Султана.