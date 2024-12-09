На мюзикл «Последняя сказка» продано 100 тыс. билетов

«К дате первого публичного показа 8 декабря будет продано без малого 100 тыс. билетов, чего не случалось ни с одной российской театральной постановкой за всю историю, включая легендарный “Призрак Оперы” и мюзикл-рекордсмен “Ничего не бойся, я с тобой” (за два года посмотрело 1,2 млн зрителей). Мы рассчитывали на высокий спрос, но не предполагали, что декабрьские и январские билеты на “Последнюю сказку” станут настолько популярным и желанным новогодним подарком. Уже сейчас, в первых числах декабря, нам пришлось вывести в продажу спектакли февраля и марта. И это при ежедневных аншлагах восемь раз в неделю в зале на 1800 мест», — признался Дмитрий Богачев.