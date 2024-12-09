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На границе Кыргызстана задержали груз из Казахстана

Говяжий жир в количестве 20 тонн был возвращён из-за нарушения санитарных требований, сообщает El.kz со ссылкой на Вечерний Бишкек.

Источник: Вечерний Бишкек

Инспекторы пограничного ветеринарного контроля на пункте пропуска «Ак-Тилек» обнаружили 20 тонн говяжьего жира, который ввозился из Казахстана с нарушением ветеринарно-санитарных правил Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В ходе досмотра груза было установлено, что требования при перевозке товара не были соблюдены. Соответствующие акты возврата были составлены инспекторами ПВКП «Ак-Тилек», после чего груз отправили обратно в Казахстан.

Соблюдение санитарных норм при транспортировке продукции животного происхождения через государственные границы является важным для предотвращения возможных рисков и обеспечения безопасности потребителей.