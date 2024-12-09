В Новосибирской области 9 декабря похолодает до −30. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС. Днем температура воздуха составит −18…-21 градус, ветер подует юго-западный.
— В Новосибирске ночью похолодает до −21…-23 градусов, а утром столбики термометров поднимутся до −19…-21 градуса. Ветер подует юго-западный со скоростью до 8 метров в секунду, — сообщают метеорологи.
По данным сайта «Яндекс Погода», день будет пасмурный. Днем температура воздуха составит −17…-19 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до −21. Атмосферное давление составит 766−767 миллиметров ртутного столба.