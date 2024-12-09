Магнитные бури в Сибири 9 декабря 2024: прогноз по часам

По данным Gismeteo, возможны небольшие возмущения. Причем ночью это будет проявляться чуть сильнее, чем днем.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность магнитных бурь меньше 5%, а магнитного шторма — 1%.
Магнитосфера в Красноярске, Абакане, Новосибирске и в целом по Сибири спокойная.
По данным Gismeteo, возможны небольшие возмущения. Причем ночью это будет проявляться чуть сильнее, чем днем.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность магнитных бурь меньше 5%, а магнитного шторма — 1%.