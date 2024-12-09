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Магнитные бури в Сибири 9 декабря 2024: прогноз по часам

Магнитосфера в Красноярске, Абакане, Новосибирске и в целом по Сибири спокойная.

Источник: ESA

По данным Gismeteo, возможны небольшие возмущения. Причем ночью это будет проявляться чуть сильнее, чем днем.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность магнитных бурь меньше 5%, а магнитного шторма — 1%.

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