Кнайсль встретила амурского тигра во время посещения нацпарка в Приморье

Сама экс-глава МИД Австрии в Telegram-канале написала, что по пути из Хабаровского края в Приморье увидела на дороге амурского тигра. Она отметила, что не успела сделать фото, так как хищник ушел в лес. Вернувшись из «Бикина», она написала, что в селе Красный Яр распространено уважение к жизни с природой.