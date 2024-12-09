Рогов: войска РФ улучшили позиции в районе Орехова

«Произошло улучшение позиций по переднему краю в районе Малой Токмачки и Белогорья на ореховском направлении. Российские войска отрабатывают по позициям противника и авиацией, и артиллерией, идут активные действия с нашей стороны», — цитирует его слова ТАСС.