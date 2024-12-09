Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов: войска РФ улучшили позиции в районе Орехова

Российские войска отрабатывают по позициям противника и авиацией, и артиллерией.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ продвинулись вперёд у населённых пунктов Малая Токмачка и Белогорье на ореховском участке, заявил Владимир Рогов.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов подчеркнул, что работает и авиация, и артиллерия РФ.

«Произошло улучшение позиций по переднему краю в районе Малой Токмачки и Белогорья на ореховском направлении. Российские войска отрабатывают по позициям противника и авиацией, и артиллерией, идут активные действия с нашей стороны», — цитирует его слова ТАСС.

Напомним, город Орехов находится в Запорожской области. Село Малая Токмачка расположено в двух километрах от города. Белогорье таже является частью Ореховского района.

Ранее Рогов заявил, что ВС РФ уничтожили плацдарм Вооружённых сил Украины неподалёку от посёлка Великая Новосёлка на запорожском участке.