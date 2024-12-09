Рогов: войска РФ улучшили позиции в районе Орехова

ВС РФ продвинулись вперёд у населённых пунктов Малая Токмачка и Белогорье на ореховском участке, заявил Владимир Рогов.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов подчеркнул, что работает и авиация, и артиллерия РФ.
«Произошло улучшение позиций по переднему краю в районе Малой Токмачки и Белогорья на ореховском направлении. Российские войска отрабатывают по позициям противника и авиацией, и артиллерией, идут активные действия с нашей стороны», — цитирует его слова ТАСС.
Напомним, город Орехов находится в Запорожской области. Село Малая Токмачка расположено в двух километрах от города. Белогорье таже является частью Ореховского района.
Ранее Рогов заявил, что ВС РФ уничтожили плацдарм Вооружённых сил Украины неподалёку от посёлка Великая Новосёлка на запорожском участке.