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Новогодняя почта Деда Мороза начала работать в Симферополе

Новогодняя почта Деда Мороза расположена в Детском парке.

Каждый посетитель может опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик. Он располагается у главной сцены, прямо на сказочном домике, который работники учреждения «Парки столицы» обновили к празднику. Домик декорирован новогодними украшениями и стилизован под избушку Деда Мороза.

В этом году почта Деда Мороза Детского парка участвуем в акции министерства туризма РК «Новый год в Крыму, как дома». В рамках которой все письма из Крыма будут собраны и одной большой посылкой отправлены в резиденцию сказочного волшебника в Великий Устюг, сообщает мэрия.

Праздничная программа к открытию почты Деда Мороза состоится в Детском парке 14 декабря в 13.30. Мальчишек и девчонок ждут сказочные герои, игры и конкурсы.