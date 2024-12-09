Новогодняя почта Деда Мороза начала работать в Симферополе

Каждый посетитель может опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик. Он располагается у главной сцены, прямо на сказочном домике, который работники учреждения «Парки столицы» обновили к празднику. Домик декорирован новогодними украшениями и стилизован под избушку Деда Мороза.



В этом году почта Деда Мороза Детского парка участвуем в акции министерства туризма РК «Новый год в Крыму, как дома». В рамках которой все письма из Крыма будут собраны и одной большой посылкой отправлены в резиденцию сказочного волшебника в Великий Устюг, сообщает мэрия.



Праздничная программа к открытию почты Деда Мороза состоится в Детском парке 14 декабря в 13.30. Мальчишек и девчонок ждут сказочные герои, игры и конкурсы.