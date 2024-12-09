В декабре во Владивостоке заработает дополнительная электричка

В середине декабря в Приморье начнут курсировать две новые электрички. Telegram-канал «Экспресс-служба Приморья» сообщил, что решение приняли краевые власти и согласовали с Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона.
С 15 декабря на маршрут «Владивосток — Аэропорт Кневичи — Владивосток» будут добавлены две пары экспрессов. Время их отправления: из Владивостока — в 10:50 и 13:11, из аэропорта — в 11:28 и 14:05. Таким образом, количество рейсов в этом направлении увеличится до восьми пар в день.
На следующий день, 16 декабря, в будние дни на маршрут в столице ДФО выйдет новая городская электричка. Поезд № 7319/7320 станет отправляться со станции Владивосток в 17:10 и прибывать на станцию Луговая в 17:32. Обратно поезд № 7321/7322 будет отправляться с Луговой в 18:10, прибывая во Владивосток в 18:29.
Кроме того, с 15 декабря будут внесены изменения в расписание и маршруты некоторых поездов. Электропоезд «Владивосток — Ружино» изменит время отправления на 17:20, что позже на 10 минут по сравнению с действующим расписанием. Ранним утром того же дня изменится график движения электрички № 6403/6406 «Тихоокеанская — Владивосток»: отправление перенесено с 6:17 на 5:28, а прибытие во Владивосток теперь ожидается в 10:22 вместо 11:20.
Маршрут поезда № 6327 «Владивосток — Надеждинская» будет продлён до Уссурийска. После станции Надеждинская поезд продолжит движение экспрессом, делая остановки только на станциях Кипарисово и Раздольное. Обратный рейс, поезд № 6344, будет отправляться из Уссурийска в 05:53.
Изменения в расписании вызваны пожеланиями пассажиров и направлены на улучшение транспортной доступности в регионе, — сообщило ведомство.