В декабре во Владивостоке заработает дополнительная электричка

Кроме того, с 15 декабря будут внесены изменения в расписание и маршруты некоторых поездов. Электропоезд «Владивосток — Ружино» изменит время отправления на 17:20, что позже на 10 минут по сравнению с действующим расписанием. Ранним утром того же дня изменится график движения электрички № 6403/6406 «Тихоокеанская — Владивосток»: отправление перенесено с 6:17 на 5:28, а прибытие во Владивосток теперь ожидается в 10:22 вместо 11:20.